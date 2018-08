Błaszczak: Rosja próbuje uzależnić od siebie sąsiadów

Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie w swojej ojczyźnie - mówił szef MON Mariusz Błaszczak. Przypomniał też słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego o tym, że Rosja "próbuje uzależnić od siebie państwa sąsiadujące".

Szef resortu obrony był uczestnikiem próby generalnej Wielkiej Defilady Niepodległości organizowanej z okazji Święta Wojska Polskiego.

Minister przypomniał, że dokładnie w niedzielę przypada dziesięciolecie ważnego wydarzenia. "W Tbilisi, dokładnie 10 lat temu, śp. prezydent Lech Kaczyński oraz przywódcy państw naszej części Europy, przywódcy Estonii, Łotwy, Litwy i Ukrainy uczestniczyli w wydarzeniu, w wielkim wydarzeniu przed parlamentem gruzińskim. Kilka dni wcześniej doszło do inwazji rosyjskiej na Gruzję" - powiedział minister. Jak mówił, "ta wizyta przywódców naszej części Europy spowodowała, że Rosja zatrzymała się". "Spowodowała, że dziś Gruzja jest wolnym krajem" - podkreślił.

"Wówczas śp. prezydent Lech Kaczyński powiedział niezwykle istotne słowa. Stwierdził, że Rosja - tak jak setki lat temu - również wówczas próbuje uzależnić od siebie państwa sąsiadujące. Powiedział także o tym, że wówczas Gruzja - potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a później również nasz kraj, Polska - może stać się przedmiotem takiej agresji. Powiedział także, że sprzeciwiamy się takiemu postępowaniu" - mówił Błaszczak. "Jak pokazała historia, śp. Lech Kaczyński miał rację" - podkreślił.

Szef MON zaznaczył, że "Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom". "Stąd szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 r., stąd obecność wojsk państw sojuszniczych w Polsce (...), stąd obecność wojsk polskich na Łotwie czy w Rumunii, stąd nasza aktywność budująca solidarność państw Sojuszu Północnoatlantyckiego" - wymieniał.

"Moją misję jako ministra obrony narodowej traktuję również w ten sposób, aby Wojsko Polskie było liczniejsze" - podkreślił minister. Jak dodał, podstawowe zadania, jakie przed sobą postawił, to stworzenie nowej dywizji operacyjnej Wojska Polskiego "zlokalizowanej na wschód od Wisły", wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt i zwiększenie liczebności wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce, w tym doprowadzenie do tego, by wojska amerykańskie stacjonowały w Polsce na stałe.

"Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie w swojej ojczyźnie" - podkreślił szef MON.

