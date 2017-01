Błaszczak: PO i N powinny odpowiedzieć za łamanie prawa

reklama

Szef MSWiA podczas konferencji w Kancelarii Prezes Rady Ministrów przyznał, że w jego ocenie w Sejmie podczas protestu opozycji doszło do złamania prawa.

Jak mówił Mariusz Błaszczak:

"Podtrzymuję swoje zdanie, że nie ma równych i równiejszych, że wszyscy odpowiadają wtedy, kiedy łamią prawo. W mojej ocenie w Sejmie doszło do złamania prawa, również w sensie złamania przepisów Kodeksu karnego. Praworządność na tym polega, że wszyscy są równi. Szczególnie przez 8 lat, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, byli równi i równiejsi i zakładam, że oni przyzwyczaili się do tego, że należą do niezwykłej kasty, ale te czasy już się skończyły".

Jak dodawał:

"Tak, jak zwykły Kowalski odpowiada, kiedy łamie prawo, tak państwo z PO i N z kropką za łamanie prawa powinni odpowiedzieć".

emde/300polityka.pl

18.01.2017, 12:50