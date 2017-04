Błaszczak o uchodźcach: Musimy być gotowi na zły scenariusz

reklama

Fot. Youtube reklama

"Musimy być przygotowani na zły scenariusz. Zły scenariusz to fala migracji, która miałaby się przedzierać przez Polskę. Mieliśmy do czynienia z próbą otworzenia granicy polsko-białoruskiej w sierpniu ubiegłego roku. Straż Graniczna na to nie pozwoliła, mimo presji rzecznika praw obywatelskich czy organizacji pozarządowych, które domagały się otworzenia granicy dla emigrantów z Azji, zwanych dla niepoznaki uchodźcami" – stwierdził w programie „Gość poranka” szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

W opinii ministra „we Francji jest stan wyjątkowy, tylko dlatego że dochodzi do zamachów terrorystycznych.”

"W Sztokholmie, w Londynie i Sankt Petersburgu również mieliśmy zamachy. W Polsce zamachów nie ma, bo rząd PiS wycofał się z decyzji przyjmowania 12 tysięcy islamskich imigrantów, którą podjął rząd PO-PSL. Na zachodzie Europy już powstały dzielnice, gdzie nie zapuszcza się policja, a panuje tam prawo szariatu" – oświadczył.

Błaszczak zapewnił, że „priorytetem w działaniach polskich służb mundurowych jest zapewnienie bezpieczeństwa.

"Ustawa antyterrorystyczna dała skutecznie narzędzie przeciwdziałania zagrożeniom. Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO odbyły się bezpiecznie. Od czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości zmieniła się postawa policji, uczestnicy Marszu Niepodległości pierwszy raz dziękowali policjantom" – oznajmił.

"Policja ma służyć ludziom, dlatego patrole policji pojawiają się w centrach handlowych i na lotniskach. Spadła liczba fałszywych zgłoszeń bombowych o 60 proc. Relokacja uchodźców nie rozwiązuje problemu, tylko go rozwija" – skonkludował.

emde/tvp.info

13.04.2017, 9:15