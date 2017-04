Błaszczak o ruchu bezwizowym dla Ukraińców

reklama

Bezwizowy wjazd do Unii Europejskiej dla Ukraińców dotyczyć będzie tylko osób mających biometryczne paszporty, które wydano dotąd niewielu obywatelom Ukrainy - zastrzegał w radiowej Jedynce minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

W ten sposób szef MSWiA odniósł się do planów Unii Europejskiej, która - według nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia - od 12 czerwca chce znieść wizy dla obywateli Ukrainy. Minister Błaszczak zastrzegał, że Polska nie ma problemu z integracją przyjeżdżających do Polski Ukraińców. "Wielu z nich poszukuje polskich korzeni" - powiedział szef resortu spraw wewnętrznych.

W sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców ostatnie słowo należy jeszcze do krajów członkowskich, które do tej pory zwlekały z decyzją, ale wiele wskazuje na to, że teraz termin ma być dotrzymany. Jeśli do tego dojdzie, to Ukraińcy będą mogli wjeżdżać do Unii bez wiz na wakacje, w interesach lub do rodziny. Decyzja nie jest równoznaczna z pozwoleniem na pracę.

Komisja Europejska już rok temu zaleciła zniesienie wiz, ale kraje członkowskie nie chciały się zgodzić w obawie przed wzrostem migracji. Teraz może pojawić się jeszcze próba opóźnienia decyzji w związku z wyborami prezydenckimi we Francji, ale - jak mówią unijni dyplomaci - raczej nie powinno do tego dojść. Zielone światło dla zniesienia wiz kilka tygodni temu dał Parlament Europejski.

