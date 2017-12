Błaszczak: Nie wycofamy się z decyzji o nieprzyjmowaniu uchodźców!

„Najważniejsze jest to, że rząd nie wycofa się z tej decyzji. Uważamy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. To Polacy decydują, kogo zapraszają do Polski, a nie zagranica” - powiedział dziś szef MSWiA Mariusz Błaszczak, komentując tym samym decyzję Komisji Europejskiej, która skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił:

„Rząd PiS nie wycofa się z decyzji, która odrzuca postanowienia koalicji PO-PSL ws. przyjmowania uchodźców. – Najważniejsze jest bezpieczeństwo”.

KE skierowała do unijnego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciw Polsce, Węgrom oraz Czechom w związku z tym, że kraje te nie wykonały decyzji o relokacji uchodźców.

Minister Błaszczak podkreślił, że doświadczenia pokazały fakt, że system relokacji po prostu się nie sprawdził, a co więcej – przynosi zagrożenie i degraduje państwa, miasta, i ich dzielnice przez brak chęci wśród imigrantów to integrowania się z mieszkańcami Europy, a na dodatek są one zapleczem dla terrorystów islamskich.

dam/PAP,Fronda.pl