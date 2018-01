Błaszczak: NATO docenia zaangażowanie Polski

Nowy szef MON, Mariusz Błaszczak odbył dziś pierwszą wizytę zagraniczną od momentu objęcia funkcji ministra obrony narodowej. Błaszczak spotkał się w Brukseli z dowódcą sił USA w Europie, gen. Curtisem Scaparrottim oraz sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem.

"Jestem zbudowany tymi rozmowami"-powiedział polityk podczas konferencji prasowej w Brukseli. Jak dodał, rozmowy były "naprawdę bardzo dobre".

"Uważam, że nasi sojusznicy doceniają zaangażowanie Polski, jej wkład w system wspólnego bezpieczeństwa"-ocenił minister. Błaszczak dodał, że Jens Stoltenberg zwrócił uwagę, iż do pięciu państw wywiązujących się z zobowiązania, by przeznaczać na obronność 2 proc,. PKB, mają – zgodnie z deklaracjami - dołączyć trzy kolejne. Szef MON przypomniał planowane przez Polskę zwiększanie nakładów na obronność do 2,5 proc. PKB. Jak dodał polityk, przedmiotem spotkania ministrów obrony państw NATO ma być rola szczecińskiego dowództwa wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w strukturze dowódczej sojuszu. Decyzje w tej sprawie mają zapaść na tegorocznym szczycie. Kontynuowane będzie również wdrażanie postanowień szczytu NATO w Warszawie.

"Polska jest gotowa jeszcze bardziej się w ten proces zaangażować. Jesteśmy w bardzo ważnym czasie, w czasie implementacji, czyli wprowadzania w życie postanowień szczytu NATO, który odbył się w 2016 roku w Warszawie. Usłyszałem od obu moich rozmówców, że te działania są i będą prowadzone"- powiedział Mariusz Błaszczak. W ocenie ministra obrony narodowej, realizacja postanowień warszawskiego szczytu stanowi szansę dla Polski i jest procesem, na który czekaliśmy od lat.

"Pan Stoltenberg mówił o ośmiu państwach, które taką deklarację złożyło. Pięć państw już się z niej wywiązało; Polska jest wśród nich"- dodał szef MON.

Mariusz Błaszczak, który od 9 stycznia b.r. jest ministrem obrony narodowej jutro uda się z wizytą do USA. W środę nowy szef MON spotka się w Waszyngtonie z doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego, gen. Herbertem Raymondem McMasterem.

yenn/PAP, Fronda.pl