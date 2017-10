Błaszczak: Milicjant to jednak nie UBek

,,Wchodząca w życie tzw. ustawa dezubekizacyjna nie obejmuje byłych milicjantów, strażaków, czy lekarzy, obejmuje tylko byłych funkcjonariuszy SB'' - przypomniał dziś szef MSWiA Marusz Błaszczak na antenie ,,Jedynki'' Polskiego Radia.

,,Żeby uzyskać wyłączenie z obowiązywania tej ustawy, trzeba spełniać dwa kryteria łącznie: po pierwsze czas służby w SB musi być krótki, po drugie już w wolnej Polsce ten ktoś musiał wykazać się rzetelną służbą, w szczególności z narażeniem zdrowia i życia'' - powiedział Błaszczak w programie ,,Sygnały dnia''.

Błaszczak wskazał, że ustawa dezubekizacyjna nie obejmie milicjantów, strażaków ani lekarzy zatrudnionych w MSW. ,,To są "fake newsy", to jest kampania organizowana przez tych, którzy bronią przywilejów ubeckich i esbeckich. Politycy Platformy Obywatelskiej należą do tego grona'' - powiedział.

,,Dla mnie jest to przejaw tego, że opadły maski tych, którzy siebie nazywali politykami wywodzącymi swoje korzenie z dorobku "Solidarności". Nie, oni nawiązują do SB-eków, do tych, którzy byli zbrojnym ramieniem partii komunistycznej'' - dodał.

mod/polskie radio