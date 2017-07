Błaszczak: Mieliśmy rację. Tusk nie nadaje się na swoje stanowisko

„Wtedy kiedy są ważne sprawy dla Polski to Donald Tusk się nie odzywa, a jeśli już to odzywa się w taki sposób, że mówi na niekorzyść Polski. Donald Tusk w sprawach ważnych dla Polski, kiedy grożą nam, że zmuszą nas do tego (...) żebyśmy przyjmowali islamskich emigrantów zwanych uchodźcami, Donald Tusk się nie odzywa, albo jeżeli już mówi, to mówi o konsekwencjach jak nie będziemy ich przyjmować” - mówił w TVP1 szef MSWiA Mariusz Błaszczak.