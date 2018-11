Błaszczak do opozycji: Nie bądźcie ''totalni'' 11.11!

"Apeluję do wszystkich tych zapiekłych, żeby skorzystali z okazji, żeby zostawić swoją zapiekłość, złość na boku i żeby 11 listopada cieszyli się z tego, że Polska odzyskała niepodległość. To apel do wszystkich. I do skrajnej prawicy, lewicy, do wszystkich. Wszyscy są mile widziani 11 listopada na Marszu Niepodległości wyłącznie z biało-czerwonymi flagami. Uczcijmy to święto godnie. A więc to apel też do polityków, którzy siebie nazywają totalnymi. Zrezygnujcie z totalności na ten dzień. Bądźcie totalni wcześniej, w ogóle najlepiej byłoby, gdybyście byli konstruktywni, a nie totalni, ale to już wasza sprawa, wasz wybór. Cieszmy się tego, że możemy wspólnie pójść pod biało-czerwonymi flagami w marszu" - stwierdził.