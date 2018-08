Błaszczak: będziemy dumni z bycia Polakami

"Zależało nam, żeby w setną rocznicę odzyskania niepodległości zaprezentować w większej skali oddziały Wojska Polskiego" - mówi Mariusz Błaszczak, komentując zbliżającą się defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego.

"Będzie ponad 1000 żołnierzy, prawie 900 rekonstruktorów w mundurach z różnych epok historycznych, ponad 200 jednostek sprzętu wojskowego, ponad 100 samolotów i śmigłowców" - mówił na antenie radiowej Jedynki szef MON.

Głównym tematem rozmowy był wybór Wisłostrady jako trasy przebiegu defilady. Jest to jedna z najdłuższych ulic Warszawy, trasa w zasadzie kluczowa dla transportu. Organizacja defilady w tym miejscu może znacnzie utrudnić życie w ciągu tego dnia.

Jak wyjaśnił Błaszczak miejsce to zostało wybrane nie tylko dlatego, by można było dobrze zaprezentować oddziały WP, ale przede wszystkim, by "widzowie mieli lepsze warunki do podziwiania, do poczucia dumy z tego, że jesteśmy Polakami".

mor/Polskie Radio/Fronda.pl