Błaszczak: 11 listopada Polacy będą bezpieczni!

Dziś odbyła się konferencja prasowa, zwołana przez szefa MSWiA, Mariusza Błaszczaka. Minister twierdzi, że 11 listopada przebiegał będzie bezpiecznie pomimo kilku manifestacji, które świętować będą święto niepodległości. Dodał także, że osoby, które złamią prawo, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

– Demonstracje muszą odbywać się godnie – powiedział Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA podkreślił, że nie będzie taryfy ulgowej dla osób naruszających porządek podczas marszów 11 listopada. Wówczas ulicami Warszawy przejdą trzy manifestacje: narodowców, Komitetu Obrony Demokracji oraz antyfaszystów.

Minister Błaszczak przyznał również, że jest zadowolony, że w Polsce będzie mieć miejsce kilka manifestacji. Jest to według niego dowodem na to, że demokracja w Polsce kwitnie. Oczywiście wbrew temu, co sądzi opozycja, czy KOD.

dam/TVP.Info,Fronda.pl

3.11.2016, 16:00