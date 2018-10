'Błąd systemu'. Budka złamał ciszę wyborczą, teraz się tłumaczy

Poprzedni post pojawił się na skutek jakiegoś błędu systemu. Był zaprogramowany w późnych godzinach wieczornych z 18/19 października. Miał zostać opublikowany wczoraj ok. 8.30, a stało się to dzisiaj. Natychmiast, gdy zostałem informację o tym, został skasowany. Przepraszam.

Budka z jednej strony przeprosił i usunął post, który łamał ciszę wyborczą, z drugiej tłumaczenia posła PO wydawały się co najmniej dziwne. Przy okazji Borys Budka wdał się w ostrą sprzeczkę z redaktorem naczelnym portalu TVP Info, Samuelem Pereirą. Dziennikarz przypomniał politykowi, że jako były minister sprawiedliwości i poseł partii, która na każdym kroku podkreśla, że broni praworządności, sam łamie prawo, naruszając ciszę wyborczą. Budka odbił piłeczkę, twierdząc, że, w odróżnieniu od Pereiry po skandalu wokół materiału uderzającego w lekarzy rezydentów, potrafi przeprosić i przyznać się do błędu. Z kolei dziennikarz przypomniał, że poseł edytował swój wpis, zmieniając wersję co do pierwotnej daty i godziny publikacji.