Bł. Czesław- kapłan, który modlitwą uratował Wrocław od najazdu Tatarów

Harry Potter 20.7.19 12:25

RACJA, PO CO KOMU WOJSKO, ARMIA, ŻOŁNIERZE, BROŃ, Lepiej więcej księży.



ps. wyjaśnijcie mi jedno, pytam poważnie.

Wszystko jest częścią planu boskiego, no i bóg wszystko wie. Więc to że ocalał Wrocław, to też część planu bozi tak? Więc ten Czesław nie miał kompletnie wpływu na to co się stanie. W takim razie gdzie jego świętość. No a jeśli faktycznie Czesław wpłynął na boga, żeby ten zmienił swoje plany, znaczy że bóg nie jest wszechwiedzący, bo nie wiedział że to się stanie, i nie uwzględnił tego w swoich planach.A więc nie jest bogiem.



Szach mat.