Biznesmeni od afery z Niesołowskim wyszli na wolność

Prokuratorzy Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zarzucili Bogdanowi W. i Wojciechowi K. udzielenia posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stefanowi Niesiołowskiemu (PSL-UED), co najmniej trzydziestokrotnie korzyści osobistej. Podejrzani mieli organizować i opłacać usługi seksualne „świadczone przez kobiety trudniące się zawodowo lub okazjonalnie prostytucją”. Prokuratura podaje, że polityk miał przyjmować te korzyści w zamian za działania na rzecz spółek należących do W. i K. Rezultatem działań miało być zawarcie przez te spółki korzystnych dla nich umów handlowych z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police: w lutym 2014 roku, w sierpniu 2015 roku i we wrześniu 2015 roku. Ich łączna wartość sięgała 13 mln zł. Zawarcie tego rodzaju umów było możliwe-w ocenie śledczych- ze względu na fakt, że ówczesny prezes Grupy, będąc protegowanym Niesiołowskiego, czuł się wobec niego zobowiązany, dlatego osobiście podejmował starania w interesie spółek należących do biznesmenów zaprzyjaźnionych z parlamentarzystą. Pod koniec stycznia w związku z tą informacją zatrzymano trzy osoby: Bogdana W., Wojciecha K., i Krzysztofa K. Prokuratura wnioskowała o areszt dla Bogdana W. i Wojciecha K. W lutym sąd przychylił się do argumentacji śledczych, stosując wobec podejrzanych tymczasowy areszt. Obrońcy biznesmenów złożyli zażalenia na tę decyzję, motywując je faktem, że wobec podejrzanych można było zastosować inne środki zapobiegawcze.