Bitwa o Nord Stream 2 [ANALIZA]

To pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w ukraińskim sektorze gazowym – mimo faktycznej utraty złóż w rejonie Krymu. Łączne potwierdzone rezerwy gazu Ukrainy są szacowane na około 870 mld m³. Jednak około połowy z tego jest trudno dostępne (w tym 50 mld m³ na Krymie). Uwzględniając też rezerwy łupków, przy obecnym poziomie wydobycia (ok. 20,5 mld m³ rocznie), własnych zasobów gazu powinno wystarczyć Ukrainie na ponad 20 lat. Ale jeszcze ważniejsze jest zwiększanie udziału energetyki alternatywnej, programów oszczędności energii i dalsza deindustrializacja gospodarki.

Arbitraż, czyli złe umowy

Gazowe relacje Rosji z Ukrainą zdominowały w ostatniej dekadzie dwie długoterminowe umowy. Jedna na zakup gazu przez Naftohaz od Gazpromu, druga na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę na zachód. Pierwsza jest de facto martwa już od czterech lat. Tranzyt będzie w najbliższym czasie głównym punktem w gazowych zmaganiach Kijowa i Moskwy. Jednak nie da się uciec od przeszłości. Wspomniane na początku długoterminowe kontrakty stały się przedmiotem sporu ukraińsko-rosyjskiego przed międzynarodowym arbitrażem, a zapadłe orzeczenia będą ciążyć na bieżących relacjach. Co jest szczególnie ważne właśnie teraz.

19 stycznia 2009 w Moskwie szefowie Naftohazu i Gazpromu w wyniku rozmów ówczesnych szefów rządów Julii Tymoszenko i Władimira Putina podpisali dwa kontrakty na 10 lat. Jeden dotyczył dostaw gazu dla Ukrainy, drugi zaś tranzytu rosyjskiego gazu do UE przez Ukrainę. Cena dla Ukrainy opierała się na formule, zgodnie z którą cena momentami sięgała nawet 485 dolarów za 1000 m³. Żeby uzyskiwać zniżki, Kijów musiał iść na różne ustępstwa. To najgłośniejsze to tzw. porozumienie charkowskie z 2010 r. Zgodnie z nim pozwolono Flocie Czarnomorskiej pozostać na Krymie kolejne 25 lat w zamian za obniżkę ceny gazu o 100 dolarów na 1000 m³. Po aneksji Krymu i wojnie w Donbasie Moskwa ogłosiła, że znosi wszelkie ustalone wcześniej zniżki i wraca do maksymalnej ceny 485 dolarów. Wówczas Naftohaz zwrócił się w 2104 r. do arbitrażu w Sztokholmie z wnioskiem o przejrzenie poszczególnych punktów kontraktów. Ukraińcy chcieli rewizji wysokiej ceny gazu, zwrotu nadwyżek i usunięcia klauzuli „take-or-pay”. Rosjanie odpowiedzieli swoimi żądaniami: wypłaty zaległości za gaz dostarczony wcześniej oraz płatności zobowiązania „take-or-pay” za lata 2015-2016. Starcie przed arbitrażem wynikało z łamania zapisów kontraktów przez obie strony. Zgodnie z umową o dostawach, Gazprom miało to być od 2010 roku 52 mld m³ rocznie. Jednak od 2012 r. Naftohaz nie brał całego zakontraktowanego surowca, a od listopada 2015 r. w ogóle zaprzestał kupować rosyjski gaz. Naftohaz nie kupował gazu od Rosjan, czekając na wyroki arbitrażu i stawiając w tym czasie na import z UE i własne wydobycie.

Ostateczne decyzje sztokholmskiego arbitrażu zostały ogłoszone 22 grudnia 2017 roku (w sprawie umowy na dostawy) i 28 lutego 2018 roku (umowa tranzytowa). W pierwszym orzeczeniu arbitrzy odrzucili roszczenia Gazpromu z tytułu klauzuli „take-or-pay” (56 mld dolarów) i z tytułu dostaw gazu do okupowanego Donbasu. Zarazem nakazano Naftohazowi spłatę zadłużenia za rosyjskie dostawy w ciągu kilku miesięcy w 2013 i w 2014 roku (2,02 mld dolarów). Sędziowie uwzględnili też wniosek Naftohazu o anulowanie zakazu reeksportu rosyjskiego gazu. Tutaj Naftohaz był stroną broniącą się, a gdyby sędziowie uznali większość roszczeń rosyjskich, mogłoby się to skończyć bankructwem ukraińskiego koncernu. W drugim postępowaniu Naftohaz żądał od Gazpromu rekompensaty za niedotrzymywanie warunków umowy tranzytowej. Kontrakt z 2009 r. przewidywał, że będzie to nie mniej niż 110 mld m³ rocznie za 2,35 mld dolarów. W lutym 2018 roku arbitraż sztokholmski orzekł, że Gazprom musi zapłacić 4,63 mld dolarów rekompensaty (Naftohaz liczył na 6,5-16 mld dolarów). Po odjęciu sumy zasądzonej na korzyść Gazpromu w orzeczeniu dotyczącym umowy o dostawach gazu, wyszło 2,56 mld dolarów, które strona rosyjska powinna zapłacić Naftohazowi. Jednocześnie sędziowie odrzucili wniosek Naftohazu o zwiększenie opłaty tranzytowej. Arbitrzy uznali, że kwestia taryf powinna zostać uregulowana bezpośrednio w rozmowach pomiędzy Naftohazem a Gazpromem.

Decyzja arbitrażu poprawiła sytuację finansową Naftohazu, który potrzebował środków na zakup gazu oraz jego pozycję w przyszłych negocjacjach z Gazpromem na temat kolejnego kontraktu tranzytowego. Orzeczenie poprawiło też międzynarodowy wizerunek ukraińskiego koncernu, który w ostatnich latach Gazprom przedstawiał jako niewiarygodnego partnera. Strona rosyjska nie zamierzała akceptować lutowego orzeczenia arbitrażu. Gazprom zaczął stosować różne prawne triki (apelacje do różnych szwedzkich instancji sądowych) by blokować i podważać decyzję arbitrów ze Sztokholmu. Jednocześnie Rosjanie poszli na kolejny gazowy konflikt z Ukrainą. Zgodnie z decyzją arbitrażu Gazprom powinien sprzedać Ukrainie w 2018 roku 4-5 mld m³ gazu po niższej niż ta zapisana w kontrakcie z 2009 roku cenie. Gazprom odmówił wznowienia dostaw gazu, pozostawiając Ukrainę bez surowca w środku mroźnej zimy. Zagroził unieważnieniem kontraktów na dostawy i tranzyt gazu podpisanych w 2009 r. 1 marca 2018 Naftohaz poinformował, że Gazprom odmawia dostaw, choć dostał przedpłatę na marzec (którą potem zwrócił). 2 marca 2018 Aleksiej Miller powiedział, że po decyzji arbitrażu kontynuowanie kontraktów z Ukrainą dla Gazpromu staje się ekonomicznie nieopłacalne i niewygodne.

Tymczasem Naftohaz postanowił wyegzekwować należności od Gazpromu zasądzone w Sztokholmie. Od lutego w kilku krajach europejskich doszło do przypadków zajmowania aktywów Gazpromu. Tak było m.in. w Wielkiej Brytanii i Holandii. Także sąd w Szwajcarii zabronił spółkom Nord Stream AG i Nord Stream 2 AG dokonywania płatności na rzecz rosyjskiego koncernu Gazprom. Sąd uwzględnił wniosek Naftohazu dotyczący egzekucji od Gazpromu zasądzonych na jego rzecz kwot. Co prawda w końcu Rosjanom udało się zatrzymać dalsze tego postępowania sądowe, ale straty poniesiono, przede wszystkim uderzyło to w wiarygodność Gazpromu na rynkach zachodnich.

Niemieckie rozczarowanie

W czerwcu 2018 roku dyrektor handlowy Naftohazu Jurij Witrenko przypomniał, jak Niemcy naciskały na Kijów, by podpisać umowę w 2009 roku. „Nie chcieli wchodzić w detale. Urządzało ich, że Rosjanie powiedzieli, iż ten kontrakt odpowiadał europejskim regułom. A potem okazało się, że nie miał nic wspólnego z europejskimi regułami, to raczej było rosyjskie pojmowanie tych reguł. To była prawdziwa neokolonialna polityka” – mówił Witrenko cytowany na profilu jego firmy na Facebooku. Nic dziwnego, że także teraz Kijów bardzo ostrożnie podchodzi do deklaracji wsparcia ze strony Niemiec. Tym bardziej, że to przecież stanowisko Berlina decyduje, że w ogóle budowany jest Nord Stream 2.

Niemcy traktują Ukrainę jako solidnego partnera w sferze tranzytu gazu i ważnego partnera handlowego – oświadczył 14 maja 2018 w Kijowie minister gospodarki i energetyki Peter Altmaier podczas rozmów z premierem Wołodymyrem Hrojsmanem. „Powinniśmy wypracować gwarancje, by kontynuować tranzyt gazu przez Ukrainę” – mówił Altmaier, który ze stolicy Ukrainy poleciał prosto do Moskwy. Cztery dni później w Soczi wylądowała Angela Merkel. Gdy niemiecka kanclerz wskazała, że tranzyt przez Ukrainę powinien być zachowany, prezydent Władimir Putin powiedział, że realizacja Nord Stream 2 nie zakłada zaprzestania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Ale też dodał – co najbardziej istotne – że „dostawy będą kontynuowane, jeśli okażą się uzasadnione ekonomicznie”. Merkel zauważyła, że choć Nord Stream 2 jest projektem ekonomicznym, to są w nim również inne aspekty. Jak przekazała, w ocenie Berlina po powstaniu Nord Stream 2 powinna zostać utrzymana rola Ukrainy jako kraju tranzytowego. Niedługo potem do Kijowa poleciał prezydent Niemiec. Ten również uspokajał. Budowa gazociągu Nord Stream 2 nie stanowi zagrożenia dla tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę – oświadczył 29 maja Frank-Walter Steinmeier po rozmowach z prezydentem Petrem Poroszenką. „Zaniepokojenie Ukrainy, która obawia się, że przestanie być w przyszłości państwem tranzytowym, jest bezpodstawne” – powiedział Steinmeier. Jak podkreślał, sprawa tranzytu gazu przez Ukrainę jest cały czas omawiana na szczeblu międzynarodowym. Wiosną 2018 Niemcy ogłosiły, że są gotowe pomagać Komisji Europejskiej w szukaniu inwestorów dla ukraińskich gazociągów „dla utrzymania tranzytu rosyjskiego gazu”. Latem i we wrześniu odbyły się nawet na ten temat wielostronne konsultacje w Brukseli. Oczywiście nic nie wniosły. Ta deklaracja pomocy ze strony Niemiec nie była niczym więcej niż chęcią ukradzenia czasu i odsunięcia ewentualnego nałożenia sankcji USA.

Tak samo należy oceniać deklarację Putina na szczycie z prezydentem Stanów Zjednoczonych w Helsinkach w połowie lipca 2018 roku. „Donald Trump wyrażał zaniepokojenie w związku z możliwym zniknięciem tranzytu gazu przez Ukrainę. Zapewniłem prezydenta, że Rosja jest gotowa utrzymać ten tranzyt” – relacjonował Putin na konferencji prasowej po spotkaniu. Zapewnił, że Rosja może przedłużyć kontrakt tranzytowy z Ukrainą, ale zależy to od rozwiązania sporów obu krajów w międzynarodowym arbitrażu. Zareagował na te słowa dyrektor handlowy Naftohazu, Jurij Witrenko, twierdząc, że kwestie dostaw i tranzytu między Rosją a Ukrainą zostały już rozwiązane, a problemem jest tylko Gazprom, który nie chce podporządkować się decyzjom sztokholmskiego arbitrażu. Akurat dzień po szczycie w Helsinkach w Berlinie odbyły się rozmowy pomiędzy Ukrainą, Rosją i Komisją Europejską o warunkach tranzytu gazu przez Ukrainę. Niczego nie przyniosły. Jak donosiły ukraińskie media, Berlin nieoficjalnie przedstawiał Ukrainie różne pomysły w sprawie tranzytu. Na przykład wydzielenie oddzielnego gazociągu (korytarz od kurskiego kierunku gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod) i przekazanie go pod kontrolę zewnętrznego konsorcjum. Można to tłumaczyć tym, że Berlin potrzebuje jeszcze tranzytu przez Ukrainę w rozmiarze jakichś 30 mld m³ rocznie (póki nie będzie można skorzystać z całych mocy Nord Stream 2). Reszta możliwości systemu ukraińskiego Niemców nie interesuje. Nawet częściowe utrzymanie tranzytu pozwoliłoby Niemcom mówić, że dotrzymali słowa, zapewniając Kijów, że Nord Stream 2 nie zagrozi przesyłowi rosyjskiego gazu przez Ukrainę.

Jeśli ktoś po stronie ukraińskiej miał jeszcze jakieś złudzenia co do pomocy niemieckiej w powiązanych ze sobą kwestiach Nord Stream 2 i rosyjskiego tranzytu przez Ukrainę, to powinien je stracić na przełomie listopada i grudnia 2018 roku. Po ostrzelaniu i zajęciu ukraińskich okrętów wojennych w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej ukraiński ambasador w Berlinie powiedział, że w ramach reakcji świata na kolejne siłowe działania powinno się wstrzymać realizację projektu gazociągu przez Bałtyk. Podobne głosy pojawiły się też w niektórych stolicach. „Krytykowanie gazociągu Nord Stream 2, który umożliwi Rosji dostawy gazu do Europy z ominięciem Ukrainy, nie zmienia opinii Niemiec w sprawie tego projektu” – opowiedział 28 listopada rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. Dzień później chadecki minister gospodarki Peter Altmaier oświadczył, że kwestia Nord Stream 2 powinna być wyłączona z dyskusji dotyczącej reakcji na rosyjskie działania w konflikcie wokół Krymu. „To są dwie różne dziedziny. Niemcy zawsze reprezentowały słuszne interesy Ukrainy. I dlatego również w tej kwestii gazowej negocjujemy bardzo konsekwentnie, by tranzyt gazu przez Ukrainę był po roku 2020 kontynuowany także wtedy, gdyby Nord Stream 2 miał zostać któregoś dnia ukończony” – powiedział niemiecki minister z ramienia CDU. Cztery dni później jego kolega z SPD, minister spraw zagranicznych Heiko Maas oświadczył, że Niemcy nie wycofają politycznego poparcia dla Nord Stream 2, że z gazociągu nie można zrezygnować i że powinien się on stać kwestią przetargową w negocjacjach z Rosją na temat bezpieczeństwa Ukrainy.

USA: ostatnia nadzieja

„Nie wierzymy w skuteczność takich gwarancji” – to słowa Sandry Oudkirk z Departamentu Stanu. Amerykanie otwarcie mówią, że nie wierzą w skuteczność wysiłków Niemiec mających na celu uzyskanie od Rosji gwarancji utrzymania tranzytu gazu do Europy przez Ukrainę. Tyle że w zamian USA nie oferują konkretnych rozwiązań. Ukrainie pozostaje intensywny polityczny lobbing na całym Zachodzie i przede wszystkim współpraca z przeciwnikami Nord Stream 2.

Wyrazem takiej współpracy była podpisana 11 marca 2018 roku w Wilnie przez szefów parlamentów Polski, Litwy i Łotwy wspólna deklaracja, w której ostrzegają oni inne kraje UE przed wspieraniem Nord Stream 2. Do oświadczenia przyłączył się potem spiker parlamentu Estonii. Polska i kraje bałtyckie to naturalni sojusznicy Kijowa w walce z gazową ekspansją Moskwy. Ale oczywiście ukraińskie władze od początku zdawały sobie sprawę, że problemem jest stanowisko Niemiec. Na początku kwietnia 2018 roku prezydent Poroszenko w wywiadzie dla „Handelsblatt” wezwał niemieckich polityków i biznesmenów do zmiany podejścia do Nord Stream 2, mówiąc, że gazociąg będzie „łapówką dla Niemiec od Rosji w zamian za lojalność”. Ale podczas wizyty w Berlinie ukraiński przywódca znów nie zdołał przekonać Merkel do wycofania się z projektu bałtyckiego gazociągu. W tym samym czasie (5 kwietnia 2018) ukraiński parlament zaapelował do międzynarodowej społeczności o zatrzymanie budowy Nord Stream 2. Deputowani Rady Najwyższej napisali, że Komisja Europejska powinna konsultować się w tej kwestii z Kijowem, zgodnie z umową stowarzyszeniową UE-Ukraina, umową o wolnym handlu i traktatem Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Ukraiński parlament wezwał też Zachód do rozszerzenia sankcji nałożonych na Moskwę za jej agresję zbrojną na Ukrainę poprzez dodatkowe objęcie sankcjami Gazpromu i związanych z nim osób. Deputowani ostrzegli, że gazociąg doprowadzi do ustanowienia rosyjskiego monopolu na europejskim rynku gazowym i nawet zdestabilizowania Europy.

25 maja 2018 w Brukseli premier Hrojsman zapewnił, że ukraińskie gazociągi są w stu procentach gotowe zabezpieczyć dostawy surowca europejskim odbiorcom. Zaś wspólne ich wykorzystanie z partnerami z UE i USA to dodatkowe gwarancje i alternatywa dla politycznych i ekonomicznych zagrożeń, które niesie Nord Stream 2. Międzynarodowa konferencja dotyczyła roli ukraińskiego systemu transportu gazu (GTS) w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy. Premier Ukrainy podkreślał, że Rosja wykorzystuje gaz jako broń przeciwko niepodległości jego kraju. Hrojsman wskazywał na ryzyko, również polityczne, jakie wiąże się z uzależnieniem od rosyjskich dostaw. Przypominał o konsekwencjach kryzysu gazowego, gdy Moskwa zakręciła kurek z dostawami do jego kraju w samym środku okresu grzewczego. Hrojsman usłyszał słowa wsparcia i solidarności i nic poza tym. Zresztą równie nieskuteczny był ogłoszony w czerwcu 2018 przez prezydenta Poroszenkę plan utworzenia w UE grupy, która podejmie skuteczne działania na rzecz zatrzymania budowy Nord Stream 2. Także w czerwcu Ukraina zwróciła się do kraju, który mógł jeszcze jeśli nie zatrzymać, to spowolnić budowę gazociągu. „Nigdy nie odwracajcie się do Rosji plecami, gdyż zawsze zostanie to wykorzystane przeciwko wam” – ostrzegł 26 czerwca premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman po spotkaniu w Kopenhadze z premierem Danii Larsem Lokke Rasmussenem. Z kolei Poroszenko jeszcze we wrześniu, w rozmowie z regionalnym niemieckim dziennikiem „Rheinische Post”, mówił, że Nord Stream 2 nie ma ekonomicznego uzasadnienia; ma osłabić Ukrainę i stworzyć narzędzie nacisku na kraje Europy Zachodniej. Poroszenko apelował do Niemiec, by nie wpadały w pułapkę zależności od rosyjskiego gazu.

Wspomniany duński premier podkreślał, że decyzje ws. Nord Stream 2 kraje UE powinny podjąć wspólnie. Problem w tym, że Unia jest w tej kwestii głęboko podzielona. Bruksela i instytucje unijne generalnie sprzyjają postulatom ukraińskim, problem w tym, że chyba w żadnej innej kwestii nie widać tak mocno, że europejska solidarność to mit, a ostatnie słowo na ogół należy do Berlina. Co nie przeszkadza w wydawaniu miłych dla ucha Ukraińców deklaracji przez eurokratów. Na przykład 6 kwietnia 2018 roku w Kijowie gościł szef departamentu energii KE, Dominique Ristori. Powiedział on, że Komisja, która już w latach 2014-2015 z powodzeniem mediowała w rozmowach gazowych między Ukrainą a Rosją, jest gotowa pomóc Kijowowi w implementacji wyroku sztokholmskiego arbitrażu. Ristori powiedział też, że KE pomoże Ukrainie zorganizować rozmowy o tranzycie gazu po 2019 r. I podkreślił, że Komisja nie popiera projektu Nord Stream 2. W żadnym z tych trzech punktów Kijów nie uzyskał realnej pomocy unijnej – Bruksela okazała się bezsilna. Zwolennikiem utrzymania rosyjskiego tranzytu przez Ukrainę na bezpiecznym poziomie jest wiceszef Komisji Europejskiej. 25 maja 2018 w Brukseli Maroš Šefčovič mówił, że „rurociągi ukraińskie to najważniejsza droga transportowa rosyjskiego gazu do Europy”. Przypomniał oficjalne stanowisko KE, według którego Ukraina powinna pozostać ważnym krajem tranzytowym rosyjskiego gazu także po wygaśnięciu kontraktu pomiędzy Naftohazem i Gazpromem. Jednak póki co trójstronne rozmowy w tej sprawie, z udziałem Rosji, Ukrainy i Komisji Europejskiej nie dają żadnych rezultatów. W tej kwestii dla Moskwy liczy się tylko stanowisko Berlina. Ciekawie w tym kontekście brzmi wypowiedź szefowej dyplomacji unijnej. Federica Mogherini powiedziała 7 listopada w Montrealu, że strategicznym interesem UE jest utrzymanie tranzytu gazu z Rosji przez terytorium Ukrainy i jest to „wspólne stanowisko”, ale osobną kwestią jest sprawa spójności z tym stanowiskiem działań poszczególnych państw członkowskich.

Wobec bezsilności Brukseli i mocno dwuznacznej postawy Berlina, ostatnią zewnętrzną szansą dla Kijowa są Stany Zjednoczone. Nie tyle nawet jako sojusznik w staraniach o utrzymanie tranzytu, co jako nadzieja na zablokowanie Nord Stream 2. W marcu 2018 rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert wyraziła opinię, że Nord Stream 2 „może podkopać ogólne bezpieczeństwo energetyczne i stabilność Europy i daje Rosji dodatkowe narzędzie nacisku na państwa Europy takie jak Ukraina. Pamiętamy co Rosja zrobiła w przeszłości wobec Ukrainy, zakręcając kurek gazociągu w środku zimy, przez co wiele ukraińskich rodzin nie miało ogrzewania, nie mogło przygotować posiłków. Naszym zdaniem jest to po prostu niegodziwe” – podkreśliła. Bardzo negatywna postawa Waszyngtonu wobec Nord Stream 2 (także osobiście Trumpa) nie przełożyła się jednak dotąd na takie działania, które zahamowałyby projekt. Podjęte w marcu i kwietniu 2018 roku przez USA kroki są zdaniem Kijowa niewystarczające. Chodzi o dodanie Aleksieja Millera do listy osób objętych sankcjami zgodnie z ustawą CAATSA. W połowie marca 39 senatorów USA wezwało Departament Stanu i Departament Skarbu do zastosowania sankcji wobec uczestników projektu Nord Stream 2.

2019 rok będzie ostatnią prostą w swoistym, trwającym od kilku lat, wyścigu. Z każdym miesiącem bliżej do finalizacji najgorszego dla Kijowa scenariusza: powstaje Nord Stream 2, zaś Gazprom redukuje drastycznie tranzyt przez Ukrainę. Wydaje się, że strona ukraińska ma coraz mniejsze pole manewru i pozostaje jej skupić się na szukaniu sposobów złagodzenia konsekwencji zakręcenia kurka przez Rosjan. Jednocześnie może liczyć na opóźnienia w realizacji Nord Stream 2 (kwestia zgody Danii na poprowadzenie gazociągu przez wody terytorialne) i legislacyjne działania UE powodujące znaczący wzrost kosztów dostaw gazu przez Nord Stream 2. No i pozostaje jeszcze groźba wprowadzenia sankcji przez USA. Podczas jesiennej podróży do Polski i na Ukrainę, amerykański sekretarz energii Rick Perry powtórzył sprzeciw jego rządu wobec Nord Stream 2 i nie wykluczył możliwości nałożenia sankcji na spółki zaangażowane w ekspansję gazociągu.

