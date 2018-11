Biskupi wzywają rząd do pełnej ochrony życia

Biskupi przypominają o godności każdego życia ludzkiego, którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem i narodzeniem. „W tym duchu biskupi proszą o modlitwę, aby prawo stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci” – czytamy w komunikacie.

Prawo do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz ochrona osób małoletnich, jak również 85. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie – to główne tematy obrad 381. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 19 listopada na Jasnej Górze.