Biskupi warszawscy mocno o ,,Deklaracji LGBT'': Może być sprzeczna z prawem rodziców

KleroSybarytaZłotemObsypanyWspominaErekcje 8.3.19 11:10

Znów się stare pierdoły rozpisały na sto stron. Objętością okazjonalnej pisaniny usilnie starają się przykryć społeczne pasożytnictwo w pałacach. A co do meritum, to przekaz tego elaboratu brzmi:

Skoro my już jesteśmy za starzy na figle z ministrantami, to i wam nie wolno.