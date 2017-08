Biskupi przypominają: Sierpień miesiącem trzeźwości

W sierpniu Kościół katolicki w Polsce zachęca do abstynencji i troski o trzeźwość. – Wciąż wzrasta spożycie alkoholu; jest on przyczyną cierpień i rozpadu wielu rodzin – podkreśla bp Tadeusz Bronakowski.

W tym roku sierpień przeżywany jest w sposób szczególny ze względu na trwający Narodowy Kongres Trzeźwości, którego główne obchody będą miały miejsce we wrześniu w Warszawie.

„Nie niszcz siebie! Wszyscy znamy ten nałóg, który tak wiele nam zaszkodził w przeszłości, a który dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię więc do każdego i do każdej: nie niszcz siebie! Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc degradujesz siebie przez nałóg, to równocześnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom. Osłabiasz społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość, zwłaszcza przy pracy” – wzywał Jan Paweł II w 1987 r.

Co roku tuż przed miesiącem abstynencji do modlitwy o trzeźwość zachęca w specjalnym apelu przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski bp Tadeusz Bronakowski. – Tysiące Polaków i ich rodzin cierpi przez alkohol; W Polsce wciąż wzrasta jego spożycie – alarmuje w tegorocznym przesłaniu.

Rozpoczynając miesiąc abstynencji, podczas Mszy św. w Miejscu Piastowym, gdzie od 13 lat ma miejsce ogólnopolska modlitwa o trzeźwość narodu, bp Bronakowski zwracał uwagę na to, jak wiele osób cierpi, a nawet umiera z powodu nadmiernego spożycia alkoholu.

Nawiązując do hasła trwającego w tym roku Narodowego Kongresu Trzeźwości „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”, podkreślał, że za trzeźwość odpowiadają rodziny, Kościół, państwo i samorządy.

Centralne uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości będą miały miejsce od 21 do 23 września na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W niedzielę 24 września wierni będą się modlić o trzeźwość we wszystkich świątyniach w Polsce.

– Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej – czytamy na stronie internetowej Krajowego Duszpasterstwa Trzeźwości.

BPKEP

mod/episkopat.pl