Biskupi mocno na Boże Ciało: ,,Nie'' dla aktów profanacji i bluźnierstw!!!

Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Biskupi w Polsce przy tej okazji w mocnych słowach wyrażają dezaprobatę wobec wszelkich aktów bluźnierstw oraz profanacji. Abp Józef Kupny w trakcie centralnych obchodów Bożego Ciała we Wrocławiu wskazywał na ich ekspiacyjny charakter w kontekście wydarzeń w Polsce.

„Pod postacią chleba prawdziwie obecny jest Jezus i dlatego tak bardzo boli nas publiczne znieważanie Eucharystie, boli nas atak na wszystko to, co dla nas najświętsze, a co wiąże się z osobą Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii”