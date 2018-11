Biskupi apelują o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie

“ To co w tej chwili dzieje się na Ukrainie, w polityce, a w szczególności na linii Ukraina – Rosja, to jest jeden wielki apel do świata, o modlitwę w intencji pokoju. Ojciec Święty Franciszek wzywa nas do wielkiej modlitwy. To jego wyzwanie powinni podchwycić wszyscy liderzy państw i wspólnot kościelnych. Niech orędzie Ojca Świętego będzie przyjęte przez wszystkich ludzi, którzy chcą się włączyć w ten nurt walki o pokój, ażeby na Ukrainie, w Europie i na świecie nastały nowe czasy, o których mówiła Matka Boża w Fatimie i teraz mówi w Medjugorie. ”