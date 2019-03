Biskup Zanchetta u papieskiego boku. Naprawdę?...

Olej 12.3.19 13:21

W naszym kościele są tylko ludzie, jak wszędzie, dobrzy i źli.

Tych dobrych jest daleko więcej tyle że ich nie widać. Komu by się chciało pisać o zakonnikach posługujących pośród brazylijskiej biedoty i slumsów, kogo interesują siostry miłosierdzia zbierające żebraków z ulic Kalkuty. Kto wie ilu biednym, samotnym i opuszczonym pomagają siostry zakonne, Caritas i inne organizacje miłosierdzia. Tego wszystkiego nie widać. Widać za to kilku gałganów obleczonych w szaty dostojeństwa. Tak było i jest. Jednakże Kościół Nasz to Pan Jezus i święci i On jest istotą zmiany tego świata. Żadne ideologie i rewolucje nie dokonają zmiany człowieka o ile nie przyjmie prawdy, którą jest Pan Jezus. ,, Jam jest prawda, droga, zmartwychwstanie i życie’’