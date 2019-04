Biskup upomina, pamiętajcie o Triduum!!!

Bp Miziński zauważył, że aby dobrze przeżyć Święta Paschalne trzeba nam rozpocząć świętowanie właśnie od Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, „by razem z Chrystusem być na ustanowieniu Eucharystii i kapłaństwa. Z Wieczernika razem z Jezusem Chrystusem udajemy się do Getsemani, by tam, jak On nas do tego zachęca czuwać razem z Nim”. „Tam także trzeba nam doświadczyć tej zdrady Judaszowej, która przecież staje się także naszym udziałem wtedy kiedy popełniamy grzech, gdy zdradzamy Chrystusa” – podkreślił bp Miziński.