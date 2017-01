Biskup pobity podczas mszy świętej w USA

W Newark w stanie New Jersey pobito katolickiego biskupa podczas mszy świętej. Ks. bp Manuel A. Cruz został w sobotę napadnięty przez 48-letniego mężczyznę.

Napastnik dopadł go przy oltarzu w bazylice katedralnej Najświętszego Serca w Newark. Bił go po twarzy. Biskup stracił część zębów, trzeba było też założyć mu na twarzy szwy.

48-latek został bardzo szybko aresztowany. To niejaki Charles Miller, bez przeszłości kryminalnej. W czasie napaści w kościele były służby policyjne zapewniające bezpieczeństwo kościołowi.

Jak powiedział rzecznik archidiecezji New Jersey, pobicie biskupa wszystkich ogromnie zaskoczyło.

Auxiliary Bishop Manuel Cruz of the Archdiocese of Newark is attacked during mass at Cathedral Basilica in Newark https://t.co/3h72el7bNs pic.twitter.com/1GvaEf32XP