Biskup Pieronek, jakiego nie znacie!

„Orientacja to może być na Wschód albo na Zachód. Tymczasem normalnym się jest, albo nie”.

„Czasami, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności, odpowiedzialność za czyny homoseksualne może być nawet całkowicie zniesiona, jeżeli natomiast są to skłonności, które człowiek poprzez modlitwę i przy pomocy Bożej Łaski może opanować, wtedy dla takiej osoby nie ma usprawiedliwienia”.

„W świecie role są podzielone, nie każdy może rodzić, bo go natura do tego nie uzdolniła, nie każdy też może być księdzem''

„Aborcja ,,to zabójstwo i nie można tego inaczej nazwać'' „Stanowisko kościoła jest od zawsze negatywne i nie widzę tu pola do dyskusji”

„Ale oni, Żydzi, mają dobrą prasę, ponieważ dysponują potężnymi środkami finansowymi, ogromną władzą i bezwarunkowym poparciem Stanów Zjednoczonych i to sprzyja swego rodzaju arogancji, którą uważam za nie do zniesienia”.

„"Nie róbcie z Kościoła siedliska pedofilii! Ataki przypominają minioną epokę komunizmu. Brak mi tylko jeszcze pokazowych procesów" Nie ma podstaw prawnych do wypłacania przez Kościół odszkodowań ofiarom księży pedofilów”

O Izabeli Jarudze-Nowackiej: To jest feministyczny beton, który się nie zmieni nawet pod wpływem kwasu solnego

O prawie do umierania w godności:

„Cierpienie jest twórcze, trzeba je wykorzystywać do tego, aby pogłębić człowieczeństwo”

"Jest to kampania zmierzająca do tego, by każde wydarzenie, każde ludzkie postępowanie, nawet sprzeczne z powszechnym odczuciem moralności, usankcjonować i chronić. Czy fakty dokonane mogą być wyznacznikiem reguł moralnych? NIE!"