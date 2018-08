Biskup Joseph Strickland: Oskarżenia abp. Viganò są wiarygodne

Szokujące oświadczenie abp. Viganò, które oskarża papieża Franciszka oraz najwyższe kierownictwo Watykanu o tuszowanie przestępstw pedofilskich, ma już pierwsze poważne reperkusje. Głos zabrał biskup Joseph Strickland z diecezji Tyler w Texasie - a zatem ze Stanów Zjednoczonych, kraju szczególnie dotkniętego obecną aferą za sprawą kard. Theodore'a McCarricka.

Bp Strickland umieścił na stronie internetowej swojej diecezji oświadczenie abp. Viganò. Polecił je wywieśić w kościołach wszystkim księżom parafialnym swojej diecezji. Co więcej, napisał bardzo mocno, że choć zawarte w oświadczeniu byłego nuncjusza apostolskiego w USA tezy są jak dotąd tylko oskarżeniami, to on jako pasterz uważa je za ,,wiarygodne''.

Bp Strickland pisze, że abp Viganò domaga się ustąpienia wielu hierarchów oraz samego papieża. I dodaje, że w pełni popiera wszczęcie dogłębnego śledztwa, którego on wprawdzie zainicjować nie może, ale w którym dopomoże ze wszystkich swoich sił. Jak wskazuje bp Strickland, trzeba ukarać winnych ,,nawet na najwyższych poziomach Kościoła''.

Biskup wezwał też wszystkich do gorącej modlitwy za Kościół.

mod/dioceseoftyler.org