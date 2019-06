Biskup do polityków: Wspierasz aborcję? Nie przyjmuj komunii!!!

Bardzo mocny list biskupa Thomasa Paprockiego z amerykańskiej diecezji Springfield. Postawił w nim sprawę jasno – polityk głosujący przeciwko ochronie życia poczętego nie powinien przystępować do Komunii Świętej.

List ten jest odpowiedzią na uchwalenie skrajnie liberalnego prawa aborcyjnego, które zezwala zabijać dzieci w stanie Illinois aż do momentu narodzin.

List biskupa rozesłany został do wszystkich polityków, którzy opowiedzieli się za ustawą. Ponadto – wymienił on z imienia i nazwiska dwóch polityków, którzy deklarują wiarę katolicką, a mimo to poparli zmiany w prawie.