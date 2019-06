Birgfellnera przesłucha austriacka prokuratura

"Polscy śledczy wysłali do Austrii wniosek z serią pytań, bez których nie mogą zamknąć sprawy i wydać decyzji" – czytamy na łamach dziennika. W imieniu stołecznej prokuratury przesłuchanie biznesmena dokończy austriacka. Polscy śledczy, jak podaje "Rz", przesłali do Austrii tzw. Europejski Nakaz Dochodzeniowy. Birgfellner zostanie wezwany do prokuratury w Wiedniu, gdzie usłyszy pytania wskazane w polskim wniosku.