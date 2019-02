Birgfellner nagrywał, ale... nic nie pamięta!

Dziś wydaje się, że Giertych ma rację. Wstrząsające jest to, że Birgfellner... Nic nie pamięta. Jak podała nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, Austriak przyznał podczas wczorajszego przesłuchania, że nagrywał prezesa PiS, jednak... nie pamięta żadnych szczegółów: ani kiedy nagrywał, ani na jakim sprzęcie, ale również- gdzie znajdują się oryginały nagrań.

"Stwierdził też, że nie wie ile nagrał, i co"- informują źródła PAP. "Osoba zbliżona do postępowania" relacjonuje, że Birgfellner "pomija istotne fakty, które pozwoliłyby zweryfikować wiarygodność jego zeznań". A kluczowa w tej sprawie jest wiarygodność samych nagrań, którą określić można na podstawie oryginałów. Jest jednak pewien problem- nie dostarczono ich do prokuratury.