'Biorę cię za męża/żonę'- co to znaczy?

- Słowo "biorę" w przysiędze małżeńskiej nie oznacza tego, co zwykle oznacza - że biorę w ciebie w posiadanie. To słowo można by doprecyzować, bo chodzi o to, że biorę odpowiedzialność za ciebie. Biorę ciebie pod moją opiekę, do serca jako skarb za który ponoszę odpowiedzialność i biorę odpowiedzialność za moje zachowanie wobec ciebie - tłumaczył ks. Marek Dziewiecki