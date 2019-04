Bild: Niemcy to w szkołach zwierzyna łowna muzułmanów

,,Bild'' cytuje ojca z Bawarii. ,,W ubiegłym roku moje dzieci przyszły ze szkoły całkowicie wstrząśnięte. Syn płakał, córka była przerażona. Gdy zapytałem co się stało, odparły, że jeden z uczniów zagroził im, że obetnie im głowy, bo są chrześcijanami''. Dyrekcja szkoły zbagatelizowała sprawę; ojciec usłyszał, że musi wykazać się zrozumieniem dla chłopca, bo jest z Syrii, a tam nie miał łatwo.

Matka z Nadrenii Północnej-Westfalii skarży się z kolei, że jej syn, praktykujący katolik, chodzi do szkoły, w której dominują muzułmańscy uczniowie. Jest często szykanowany na rozmaite sposoby. Nauczyciele to lekceważą, bo częśc z nich... to również muzułmanie.