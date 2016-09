Bieńkowska broni interesów zagranicznych marketów?

reklama

Od początku września w Polsce obowiązuje podatek handlowy. Wprowadzona nowela, którą zakwestionowała Komisja Europejska, miała na celu wyrównanie szans małych, polskich sklepów w walce z zagranicznymi marketami.



"KE upomniała Polaków co oznacza, ze nakazuje im zawieszenie stosowania tego podatku"-ogłosił rzecznik KE ds konkurencji, Richardo Carosso. Politycy Platformy Obywatelskiej poparli Komisję Europejską. Co ważne, rynkiem Unii Europejskiej zajmuje się w Brukseli komisarz Elżbieta Bieńkowska. Jak podały Wiadomości w TVP1 to właśnie była minister w rządzie Donalda Tuska miała główny wpływ na tę decyzję.



„Między innymi w jej otoczeniu lobbowały wielkie sieci handlowe skupione w organizacji Euro Commerce"- powiedziano w Wiadomościach. Jak ujawnił w programie informacyjnym Telewizji Polskiej Maria Andrzej Faliński z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, przedstawiciele Euro Commerce spotkali się z jednym z dyrektorów z pionu komisarz Bieńkowskiej.



Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, lobbująca na rzecz zagranicznych gigantów takich jak Jeronimo Martins, Tesco czy Auchan, krytycznie oceniała nowelizację. Dziś Ministerstwo Finansów ma ogłosić ostateczne wyjście z tej sytuacji. Resort spodziewał się takiego ruchu ze strony KE.



