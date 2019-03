Bielan zdradza wielką tajemnicę Kaczyńskiego!

Totalna opozycja i jej sympatycy lubią przedstawiać prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, jako człowieka pełnego nienawiści, ale i śmiertelnie poważnego, zimnego, pozbawionego poczucia humoru i dystansu do siebie. Czy tak jest w rzeczywistości?

Historie takie jak ta z "Atlasem kotów" w Sejmie pokazuje, że raczej nie do końca. Więcej na ten temat powiedział w rozmowie z Polsat News wicemarszałek Senatu, Adam Bielan. Jak ujawnił polityk, prezes PiS uwielbia... memy.

"Jarosław Kaczyński to polityk słynący z dystansu do siebie. Bawią go memy, również te krążące na jego temat, np. te słynne z atlasem kotów, który przeglądał w Sejmie"- powiedział Bielan w programie Polsat News "Wydarzenia i opinie".