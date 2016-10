Bielan: Projekt

reklama

– Sprawa rzeczywiście budzi emocje, ale to nieprawda, że rząd próbuje zaostrzyć przepisy antyaborcyjne – mówił w programie „Kwadrans polityczny” w TVP1 wicemarszałek Senatu Adam Bielan (Polska Razem). Jak dodał, senatorowie nie podjęli jeszcze decyzji odnośnie własnego projektu ustawy o dopuszczalności zabijania dzieci nienarodzonych.

Adam Bielan przekonywał, że protesty organizowane w całej Polsce są nieracjonalne. "To piramidalne nieporozumienie. Wielu manifestujących skandowało hasła antyrządowe uznając, że rząd próbuje zaostrzyć przepisy antyaborcyjne, a wiemy, że to jest nieprawda" - mówił Bielan.

Zaznaczył, że jedyny rozpatrywany obecnie przez Sejm projekt jest projektem obywatelskim, a nie pisowskim. Co więcej według Biealna nie zostanie on przyjęty. "Znając rozkład nastrojów w Sejmie jestem przekonany, że nie wejdzie on w życie" - powiedział Bielan.

Polityk wyjaśnił też, że póki co nie ma mowy o żadnym projekcie senatorów w sprawie ustawy aborcyjnej. "Były rozmaite dyskusje w naszym klubie senackim, natomiast żadne decyzje nie zapadają. Marszałek Karczewski jest od piątku w USA i stąd pewnie zakłócenia komunikacyjne. Dzisiaj ląduje w Warszawie, podejmiemy decyzję wieczorem. Na razie nie ma żadnej decyzji o złożeniu jakiegokolwiek projektu" - powiedział Bielan.

ol/TVP Info, Fronda.pl

4.10.2016, 12:35