Bielan: Opozycja musi przestrzegać regulaminu Sejmu

Senator Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w TVN24 komentował wydarzenia związane z protestem opozycji w Sejmie.

W programie "Jeden na Jeden" Bielan mówił m.in. o udostępnieniu nagrań z Sali Kolumnowej:

"Wszystkie nagrania z sali kolumnowej powinny być ujawnione. Myślę, że marszałek Kuchciński jest już przekonany i jak tylko wróci z urlopu, nakaże komendantowi Straży Marszałkowskiej, żeby te nagrania zostały ujawnione".

Jak mówił, do porozumienia potrzebna jest dobra wola opozycji:

"Nie powiedziałem, że nie cofniemy się o krok. Jesteśmy gotowi do rozwiązania tego kryzysu, ale w tej sprawie potrzebna jest dobra wola opozycji i opozycja musi zacząć przestrzegać regulaminu Sejmu".

Jak dodawał senator, mówiąc o ewentualnych poprawkach do ustawy budżetowej:

"My z sami siebie takich poprawek opozycji przyjmować nie będziemy, bo nie uważamy, że one są potrzebne do ustawy budżetowej. Natomiast jeżeli to miałby być element szerszego porozumienia, niczego nie wykluczam, ale w tej sprawie musi być pewna propozycja opozycji"

3.01.2017, 8:47