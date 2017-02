Bielan o skandalicznym raporcie nt Polski przesłanym do Komisji Europejskiej

reklama

Fot. Youtube reklama

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział, że analiza dokonana przez Komisję Europejską dotycząca przestrzegania praworządności w Polsce pełna jest fałszywych stwierdzeń.

Bielan był pytany o analizę dokonaną przez przedstawicieli Komisji w wywiadzie dla radiowej Trójki:

"Analiza przedstawicielstwa Komisji Europejskiej dotycząca przestrzegania praworządności w Polsce zawiera nieprawdziwe, skandaliczne stwierdzenia" - powiedział senator.

Analizę przesłał do Brukseli dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w naszym kraju Marek Prawda. W czwartek wezwano go do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby złożył wyjaśnienia w tej sprawie.

W MSZ uznano, że część raportu dotycząca rzekomego prześladowania sędziów w Polsce ma charakter „jednoznacznie paszkwilancki”.

"Jeśli takie dokumenty czytają komisarze, to trudno się dziwić, że później oni sami wpadają w histerię i wygłaszaj takie bzdury jak choćby komisarz Timmermans" – powiedział Adam Bielan, komentując tę sprawę.

emde/Polskie Radio

26.02.2017, 11:00