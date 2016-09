Bielan: Kaczyński myślał o tym lata temu

reklama

Wicemarszałek senatu Adam Bielan komentując nadanie nowych kompetencji Mateuszowi Morawieckiemu, stwierdził, że skupienie kluczowych resortów wokół ministra rozwoju jest realizacją programu zapowiadanego od lat przez Jarosława Kaczyńskiego i PiS.

Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, mówił w TVP Info o nowej roli wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który odtąd będzie skupiał w swoich rękach ministerstwo finansów oraz rozwoju. Zauważył, że wszyscy komentatorzy skupiają się na unii personalnej i przypomniał, że resorty pozostają osobne.

Podkreślił, że to jest realizacja zapowiadanego od wielu lat przez PiS i Jarosława Kaczyńskiego planu stworzenia nowego ośrodka decyzyjnego dotyczącego spraw gospodarczych, skupionego wokół ministra rozwoju.

Bielan przypomniał, że podobne zapowiedzi Kaczyński czynił już 10 lat temu, po swoich doświadczeniach w fotelu premiera. – Jeszcze w czasach, kiedy nikomu się nie śniło, że Mateusz Morawiecki wejdzie do polityki i będzie wicepremierem w naszym rządzie. To realizacja czegoś, co można było zrobić już kilka miesięcy temu. To jest coś, z czym szliśmy do wyborów i nikogo nie powinno dziwić – mówił.

29.09.2016, 20:35