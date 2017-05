Biedroń zaprasza Petru i Schmidt. Chce... udzielić im ślubu

reklama

screenshot Youtube, Twitter, edytowane reklama

Posłanka Nowoczesnej, Joanna Schmidt niedawno przerwała milczenie w kwestii związku z liderem tej partii, Ryszardem Petru, który właśnie rozwodzi się z żoną.

O ślubie para jak na razie nic nie mówi, jednak są już chętni, by im go udzielić.

"Przyjeżdżają do mnie pary z całej Polski. Udzieliłem już kilkadziesiąt ślubów, więc chętnie połączę też Ryszarda Petru i Joannę Schmidt. Zapraszam ich do Słupska na ceremonię ślubną! Bardzo chętnie udzielę im ślubu i pogratuluję. A tak poza tym to życzę im już teraz szczęścia w miłości"- powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Robert Biedroń.

Nie ma to jak Nowoczesny ślub!

yenn/SE.pl, Niezależna.pl, Fronda.pl

15.05.2017, 14:22