,,Wiosna''. Antyklerykalizm, aborcja, łamanie sumień

Odbywa się konwencja nowej partii Roberta Biedronia. Jej nazwa to ,,Wiosna''. Na warszawskim Torwarze zgromadził się niemały tłum, by słuchać pięknoduchowskich ateistycznych obietnic i witać swojego nowego lewackiego zbawcę, który ma uwolnić lemingów od PiS.

Przed wystąpieniem samego Biedronia pokazywano dziwne obrazy o ,,tolerancji'' i ,,otwartości'', wykonywano sentymentalny utwór ,,Imagine'' Johna Lennona. Zaprezentowano migawki z ludźmi, którzy krytykowali Kościół katolicki. Odpalono też ,,Odę do radości'', która funkcjonuje jako ,,hymn'' Unii Europejskiej.

Robert Biedroń zaczął konwencję od profanacji słów Św. Jana Pawła II, dalej mowi https://t.co/Rh41wSiGr5 . o aborcji. Tegoroczne wybory to będzie zderzenie cywilizacji.

Biedroń swoje wystąpienie zaczął od szyderstwa z pamięci o św. Janie Pawle II . Ten antyklerykalny polityk zapowiedział, że ,,zmieni oblicze tej ziemi''. Później wspominał Pawła Adamowicza, nazywając polityka oskarżanego o bardzo niegospodarne i pełne tajemnic zarządzanie Gdańskiem ,,wspaniałym samorządowcem''. Mówił o ,,realizacji testamentu Adamowicza'', cokolwiek miałoby to znaczyć.

Dalszą narrację Biedroń budował na wrogości między PiS a PO. On miałby wyjść poza ten duopol i przynieść Polsce ,,wiosnę''.

Biedroń wzywał między innymi do liberalizacji praw do mordowania dzieci nienarodzonych. Chce, żeby w Polsce było dopuszczalne zabijanie do 12. tygodnia ciąży.