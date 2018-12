Biedroń: Politycy trzęsą portkami przed księdzem proboszczem

Robert Biedroń w wywiadzie odniósł się do kwestii relacji między państwem a Kościołem. Pytany o spotkania opłatkowe, polityk ocenił, że jest to dość "niekomfortowy" rytuał.

"Widziałem, jak moi koledzy i koleżanki czasem bali się wracać do siebie, do swojego okręgu wyborczego, do swojego miasteczka, z obawy przed reakcją proboszcza. Oni bardziej się bali proboszcza niż własnej żony!"- mówił Biedroń. Jego zdaniem, politycy "trzęśli portkami", gdy przyszło im głosować za związkami partnerskimi czy przyjęciem konwencji antyprzemocowej. Przykładem takiej postawy było przyczynienie się posłów PO i Nowoczesnej do odrzucenia projektu "ratujmy kobiety".