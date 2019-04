Biedroń: Palił się most Łazienkowski. Czy to znaczy, że to symbol przemysłu łazienkowego?

– Kilka lat temu palił się most Łazienkowski. Czy to oznacza, że płonący most Łazienkowski jest symbolem upadającego przemysłu łazienkowego? – ironizował na antenie TVN24.

- To jest głupie. Paliła się największa świątynia muzułmańska w Jerozolimie. Tego samego dnia, w tym samym czasie (co katedra Notre Dame – przyp. red.). Czy to jest przykład upadku islamu? Dom handlowy Vitkac się tego samego dnia palił w Warszawie. I co? – dopytywał.