Biedroń ogłosił. ,,Dzisiaj przyszedł czas sądu ostatecznego''

asia 12.5.19 18:01

przytoczę to co można przeczytać :

Olszewski nawiązywał do sprawy dotyczącej instruktora miejskiej instytucji kultury. W kwietniu prokuratura Okręgowa w Słupsku

skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. Mężczyzna, będąc instruktorem tańca w miejskiej instytucji kultury w Słupsku,

miał popełnić dziewięć przestępstw, w tym pięć o charakterze seksualnym na szkodę czterech małoletnich kursantek.



„Robert naprawdę? Ciągle szukasz zaczepki? Nawet w takiej kwestii chcesz dzielić?

Może przypomnisz co sam zrobiłeś z aferą pedofilską w Słupsku Ośrodku Kultury?”

— dopytywał na Twitterze Biedronia Sławomir Neumann (PO).