Biedroń krył pedofilię? Polityk Platformy oskarża lidera Wiosny

Polak Ateista Dumny Gej 12.5.19 19:37

TYLKO NIE MÓW NIKOMU --> 🔥 https://www.youtube.com/watch?v=BrUvQ3W3nV4 🔥



Dokument Sekielskiego pokazuje, że klechy sami się nie oczyszczą. Mało tego, nic sobie nie robią z kolejnych oficjalnych wytycznych i frazesów pełnych zapewnień o walce z pedofilią. To wszystko fikcja pod publiczkę. Największym problemem są biskupi, którzy kluczą, przenoszą, tuszują, nic sobie nie robią z wyroków sądowych, dalej pozwalając swoim podwładnym klero-pedofilom na kolejne kontakty z dziećmi. Do instytucji Kościoła musi wkroczyć policja z prokuratorem, dokument pokazał, że ryba psuje się od głowy to za biskupów należy się wziąć w pierwszej kolejności. Katosekta niczym mafia zachowuje się jak państwo w państwie. Tylko zewnętrzne niezależne podmioty są w stanie ukręcić łeb tej hydrze.