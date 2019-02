Biedroń koncertowo się ośmieszył!!! Chciał wyśmiać PiS, zarzucono mu... dyskryminację

"PE to nie dom spokojnej starości!"-dodał polityk w swoim wpisie na Twitterze. Jednak takiej reakcji chyba się nie spodziewał. Byłego prezydenta Słupska za tę wypowiedź krytykują... Niemal wszyscy od prawa do lewa.

"Panie @RobertBiedron , jak można mieć tak pogardliwy stosunek do osób starszych? Akurat w polityce ich doświadczenie jest równie istotne co młodość. Od swoich przeciwników w #Sejm parokrotnie słyszałem pod swoim adresem „gówniarzu”. To równie aroganckie, co Pana komentarze"-Wtóruje mu poseł Platformy Obywatelskiej, Arkadiusz Myrcha.