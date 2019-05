Robert Biedroń kłamał ws. afery pedofilskiej w Słupsku

RodzinaSilnaBogiemKrajSilnyRodziną 20.5.19 11:47

Co najmniej osiem miesięcy kobieta i jej nieletnia córka żyły w strachu. Były uderzane, szarpane, wyzywane.







Teraz sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Gryficach. Sąd zdecydował o tymczasowym trzymiesięcznym areszcie.



Do znęcania psychicznego i fizycznego dochodziło w mieszkaniu w Gryficach, wtedy gdy mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Prokuratura ma zebrane dowody, że do przemocy dochodziło od września ubiegłego roku do połowy kwietnia tego roku.



Jak informuje prokuratura, mężczyzna bez powodu wywoływał awantury domowe, wyzywał żonę i córkę, krzyczał, że zabije, straszył nożem, bił, szarpał. Nie pozwalał korzystać z kuchni i łazienki. Wyganiał też z mieszkania.



Za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad żoną i córką podejrzanemu m.in. na podstawie art. 207 § 1a Kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.



Prokuratura nie podaje, w jakim wieku jest dziewczynka, używa terminu "małoletnia".