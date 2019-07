Biedroń idzie wygrać z PiS-em!!!

"Wiosna, SLD i Lewica Razem pracują już nad kompozycją nowego, wspólnego sztabu wyborczego"-powiedział PAP Biedroń. Liderzy trzech wymienionych powyżej ugrupowań potwierdzili wczoraj zamiar budowy lewicowego bloku przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Dziś ma zostać powołany sztab wyborczy Lewicy. W kolejnych dniach formacja ma zaprezentować swój program. Wciąż nie jest jednak jasne jaka będzie formuła startu Lewicy - czy jako komitetu partyjnego (próg wyborczy to 5 proc.) czy koalicyjnego (8 proc.). Jak podkreśla Biedroń, listy kandydatów Wiosny poznamy w ciągu kolejnych tygodni, obecnie natomiast trwają prace nad budową wspólnego sztabu wyborczego.

"Wielka nadzieja, wielka nadzieja na zmianę, nowa energia, której potrzebowała polska polityka, coś, co zrewolucjonizuje polską scenę polityczną. Widać to po tym, co się dzieje w internecie, widać po tych komentarzach pierwszych. Polska czekała na tę energię, na tę siłę"-mówi lider Wiosny o decyzji w sprawie utworzenia wspólnego bloku z SLD i Razem.