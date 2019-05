Biedroń daje prztyczka w nos KE. ''Pójdziemy sami!''

– Wiosna pójdzie w tych wyborach [parlamentarnych] sama. Obok Koalicji Europejskiej, obok PiS będziemy trzecią siłą polityczną, która wspierając wszystkie siły prodemokratyczne, jest przekonana ze konstytucyjny zapis o pluraliźmie partii politycznych, wolności wyborów powinien być przestrzegany.- stwierdził Robert Biedroń na briefingu prasowym

- Jak państwo widzicie, formuła Koalicji Europejskiej nie do końca się sprawdziła. Kibicujemy KE, wierzymy że ludzie, którzy ją tworzą, mają prawo do swojego zdania. Ale chcemy także zaapelować, żeby szanowano nasz wybór, wybór prawie miliona Polek i Polaków, którzy oddali głos na Wiosnę, którzy wierzą, że na polskiej scenie politycznej, w Europie potrzebna jest także postępowa partia polityczna. Siła, która ma wartości, których inni nie reprezentują, bo na tym polega też demokracja. Jak bronimy Konstytucji, to apeluję do wszystkich sił politycznych, mediów, które dzisiaj próbują nas zachęcać do tego, żebyśmy zrobili to, czego chce Grzegorz Schetyna i z czego pewnie cieszyłby się Jarosław Kaczyński, żeby pozwolić Wiośnie rosnąć, bo tylko silna Wiosna jest nie tylko gwarantem odsunięcia PiS od władzy, ale także sukcesów całej demokracji – dodał Robert Biedroń

– Przekleństwem tej narracji jest to, że uwierzyliśmy, że jeden wielki blok odsunie PiS od władzy. Nie odsunie. Widzimy to. Kolejna próba jest nieudana. Trzeba postawić na pluralizm, na silną, postępowa drużynę w polskim parlamencie, bo jeżeli to się nie stanie, zobaczycie państwo, że PiS znów wygra te wybory – podkreślał

– Koalicja Europejska przegrała kolejne wybory z PiS-em. Jeżeli nie dokona jakichś poważnych decyzji, zmian, to przegra też jesienne wybory. Ja jako Wiosna deklaruję współpracę, ale proszę o szacunek dla wyborów wyborców – zaznaczył

– Zrobiliśmy to. Udało nam się coś, czego nie udało się żadnej innej partii politycznej poza dupolem. Zrobiliśmy coś, w co inni jeszcze kilka miesięcy temu wątpili. Zrobiliśmy coś, co sprawiło, że dzisiaj jest nadzieja na to, że inna polityka jest możliwa. Jesteśmy dzisiaj trzecią siłą polityczną. Rozbiliśmy duopol monopolu. Są tylko trzy partie polityczne, które uzyskały mandaty do PE – stwierdził lider Wiosny