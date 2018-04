Biedroń chce przejąć władzę nad Polską. A oto wypowiedzi, które TOTALNIE go kompromitują

,,Przecież liderem nie jest dziś ani Schetyna, ani Tusk, ani nikt inny. To pokazują sondaże. Moim celem jest wyjście z tej katastrofy politycznej, z wojny polsko-polskiej, z wojny między PiS a PO. Polska potrzebuje zjednoczonej opozycji przeciw PiS i jestem w stanie stanąć na jej czele. Trzeba zjednoczyć wszystkich Polaków, bo Polska jest najważniejsza'' - mówi Robert Biedroń, tęczowy prezydent Słupska, w rozmowie z ,,Super Expressem''.

Prawda, że byłby to wspaniały prezydent Polski? Wystarczy przypomnieć kilka jego wypowiedzi:





,,Nawet sobie nie wyobrażacie, co się dzieje, gdy się nie widzimy miesiąc lub dwa. Te króliczki z reklamy Duracella odpadają przy nas, gdy się spotykamy. 24 godziny na dobę'' - mówił niedawno Biedroń o swoim homoseksualnym związku.



Z kolei w rozmowie z Kafeteria.tv mówił: ,,Jestem coraz słabszym ekspertem od seksu. Mam 39 lat i powoli zaczynam zapominać co to jest seks. W te klocki nie czuję się tak mocny jak kiedyś''.

Jak dodawał, ,,słyszałem, że u hetero potrzebna jest jakaś gra wstępna, jakieś fiku-miku. Konwenanse chyba grają dużą rolę w związkach hetero''.



Wreszcie w rozmowie z ,,Super Expressem'' przed lat przyznawał, że ,,miał przygody seksualne z kilkoma kobietami'', ale ,,po każdym takim kontakcie z kobietą czuł wielki niesmak'', bo czuł, że ,,ją oszukiwał''.



Teraz autor tych słów chce zostać Pierwszym Obywatelem RP. To byłby dopiero godny prezydent III RP!

Boże, uchowaj...



A, zapomnielibyśmy. W nowej rozmowie z ,,Super Expressem'' Biedroń przedstawił też swój program. To walka z ,,Kaczorem''.



,,Moim celem jest odsunięcie Jarosława Kaczyńskiego od władzy. PiS jest katastrofą i nieszczęściem dla Polski. Prezes PiS oszalał w swoim pędzie do destrukcji. A sondaże pokazują, że jestem dzisiaj liderem opozycji. A to jest dużo i fundament do budowania szerokiego frontu'' - mówił.

No to wybory w kieszeni! Pozdrawiamy...

mod