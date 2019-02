Biedroń chce dać Schetynie tekę w MSWiA. Jeden warunek

Robert Biedroń to obecnie polityk, który ma najwyższy poziom "pewności siebie". Jeszcze kilka dni temu dopiero co inaugurował nowe ugrupowanie, a już twierdzi, że może rozdawać stanowiska w utworzonym przez siebie rządzie.

"On powinien mi kibicować!" - podsumował lider Wiosny.

Co więcej, Biedroń jest pewny, że to właśnie Platforma Obywatelska po najbliższych wyborach parlamentarnych będzie dążyła do koalicji z jego partią, ponieważ tylko w takiej sytuacji będzie mogła uczestniczyć w pracach rządu.