Biedroń bił matkę? Lider Wiosny wydał oświadczenie

Cipak 18.4.19 16:41

Jesli ma obowiązek "pokazania" - to do wora z nim!!! Jesli nie ma - to się odp...ć !!!! Jeśli są dokumenty na to, że matkę pobił - do wora. Jeśli nie ma - od....ć się. /NIE BĘDZIESZ DAWAŁ FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA/. W więc karty na stół.