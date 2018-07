'Biedne kobiety i dzieci' szturmują granicę Hiszpanii w Ceucie!!!

Według danych miejscowej policji, około 800 migrantów z Afryki zaatakowało ogrodzenia graniczne oddzielające północnoafrykańską enklawę Ceuty od Maroka. Ich celem było przedostanie się do Europy. Ponad 600 osób, w wyniku tego ataku, przedostało się do Hiszpanii. Migranci dostali się do Centrum Czasowego Pobytu Imigrantów w Ceucie.